Grandi elogi oggi su Tuttosport per Francesco Pio Esposito. Secondo il quotidiano, ad oggi l'attaccante dell'Inter è l'unica alternativa credibile ai due titolari, Retegui e Kean. E in assenza di quest'ultimo, è anche favorito per giocare da titolare domenica a San Siro contro la Norvegia.

Uno stadio nel quale deve ancora segnare la sua prima rete, anche coi nerazzurri, mentre fuori casa è già riuscito a realizzare più reti. La speranza, espressa anche dal diretto interessato, è riuscire a sbloccarsi già dalla prossima partita.