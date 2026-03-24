Salito da 35 a 40 milioni di euro di valore secondo le ultime quotazioni di Transfermarkt, Yann Bisseck è ora il difensore tedesco maggiormente quotato dopo Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund (valore di mercato: 55 milioni di euro) e Malick Thiaw del Newcastle United (45 milioni di euro). Dopo il suo primo aumento di valore dall'estate del 2025, è anche tra i difensori più quotati della Serie A : solo i suoi compagni di squadra Alessandro Bastoni (70 milioni di euro) e Federico Dimarco (50 milioni di euro), così come Alessandro Buongiorno del Napoli (45 milioni di euro), valgono di più.

Un dato che Bisseck commenta così nelle parole riportate dalla versione tedesca del celebre portale: "L'inizio di stagione non è stato facile a causa del mio infortunio. Per questo sono ancora più contento di aver ritrovato un posto in questa squadra di vertice e di avere fiducia in me, potendo giocare in diverse posizioni, a prescindere dal modulo. Lavoro ogni giorno per diventare il miglior calciatore possibile".