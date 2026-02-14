Il grosso dubbio che Chivu è chiamato a sciogliere a poche ore da Inter-Juventus riguarda il centrocampo, dove Barella e Calhanoglu sono totalmente recuperati e potrebbero partire entrambi da titolari dopo aver smaltito gli infortuni. Il compromesso, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere "mandare in campo dal primo minuto soltanto uno dei due, con l’ex Cagliari a questo punto favorito soltanto perché rimasto ai box per meno tempo".

"Zielinski attende di capire, perché dalla scelta finale sul turco dipenderà non tanto il suo impiego, che non sembra in discussione, ma la collocazione in campo - si legge sul quotidiano -. Con il solo rientro di Barella, il polacco sarebbe confermato in cabina di regia, con Mkhitaryan in vantaggio su Sucic per una maglia da interno sinistro". Per il resto solo conferme, con Sommer protetto da Bisseck, Akanji e Bastoni, Luis Henrique e Dimarco sulle fasce e la ThuLa in attacco.