Passando dal campo alle scrivanie, stasera andrà in scena un derby d'Italia anche tra consiglieri federali: come sottolinea Tuttosport, la Juventus dallo scorso novembre schiera Giorgio Chiellini, mentre l'Inter conta da tempo su Beppe Marotta, entrambi rappresentanti della Serie A - con Stefano Campoccia e Ezio Simonelli -. nel consiglio FIGC. Chiellini, si legge sul quotidiano torinese, "non può non avere nel secondo un modello, peraltro avendo visto per anni l’attuale presidente interista in azione a Torino".

Sezione: Rassegna / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 10:21
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print