Il gol di Luka Modric, che ha permesso al Milan di sbancare Pisa non senza fatica, "gonfia Inter-Juve di ulteriori significati', secondo Paolo Condò. Che nel suo editoriale per il Corriere della Sera parla di 'bel carico d'ansia da gestire' per due squadre che corrono per obiettivi diversi, anche se l'avvento in bianconero di Luciano Spalletti, con relativi risultati positivi di Locatelli e compagni accompagnati da un gioco migliorato, aveva dato 'l'illusione ottica' di una rimonta.

Il giornalista, poi, si concentra sulle aspettative riposte sulle due contendenti: "A Chivu è richiesta la vittoria per scrollarsi di dosso l’ultimo dubbio, quello relativo alle partite importanti, a Spalletti almeno un punto per muovere la classifica in zona Champions, e schiarirsi le idee in vista della prossima stagione, quando la caccia allo scudetto non ammetterà deroghe".