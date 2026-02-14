Per l'Inter sarà un esame scudetto, per la Juventus un esame Champions. Il Corriere dello Sport sintetizza così il Derby d'Italia che andrà in scena questa sera a San Siro, dove tra i tanti ospiti d'eccezione ci sarà anche Gennaro Gattuso.

Il ct della Nazionale "troverà posto in tribuna autorità per osservare gli azzurri chiamati a portarci al Mondiale tra quaranta giorni. L’augurio è che Dimarco conservi la salute e il sinistro incantato degli ultimi mesi. Sforna gol e assist in serie, sembra un brasiliano, un nuovo Roberto Carlos senza la stessa potenza al tiro. Spalletti lo conosce bene e chiederà a Cambiaso, con ogni probabilità spostato a destra, di fermarlo. Curioso e forse decisivo il duello tra i due esterni della Nazionale", chiosa il Corsport.

