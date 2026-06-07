Nella ultime ore i media turchi sono tornati a parlare di un possibile ritorno in patria di Hakan Calhanoglu. Un’ondata di voci e indiscrezioni soprattutto legate al Fenerbahce (LEGGI QUI le ultime dichiarazioni di Gordon Stipic, agente del centrocampista) che però - secondo la versione del Corriere dello Sport - con ogni probabilità svaniranno nel nulla come l’anno scorso per due motivi principali.

Due motivi per la permanenza a Milano

Il primo è legato all'Inter, che per il quotidiano romano "ha accettato di buon grado di trattenere il ragazzo anche a costo di perderlo tra un anno a parametro zero, non vincolando quindi la sua permanenza a un eventuale rinnovo di contratto. Il secondo, invece, riguarda proprio Calhanoglu, che nel corso dei mesi ha coltivato un rapporto di grande fiducia con Cristian Chivu e sa bene quanto sia ancora importante e centrale per lui", si legge. Il tecnico romano vorrebbe trattenere ancora Calha a Milano per alternarlo in regia con Piotr Zielinski e tenere alta la qualità della mediana in attesa di capire cosa accadrà su Aleksandar Stankovic, rientrato ad Appiano Gentile dopo l’anno al Bruges: gli agenti del serbo si aggiorneranno più avanti con la società interista per capire quale sarà il futuro dopo la fresca ufficialità del ritorno, con firma del contratto che andrà in scadenza nel lontano 2031.