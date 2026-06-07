Nella ultime ore i media turchi sono tornati a parlare di un possibile ritorno in patria di Hakan Calhanoglu. Un’ondata di voci e indiscrezioni soprattutto legate al Fenerbahce (LEGGI QUI le ultime dichiarazioni di Gordon Stipic, agente del centrocampista) che però - secondo la versione del Corriere dello Sport - con ogni probabilità svaniranno nel nulla come l’anno scorso per due motivi principali.
Due motivi per la permanenza a Milano
Il primo è legato all'Inter, che per il quotidiano romano "ha accettato di buon grado di trattenere il ragazzo anche a costo di perderlo tra un anno a parametro zero, non vincolando quindi la sua permanenza a un eventuale rinnovo di contratto. Il secondo, invece, riguarda proprio Calhanoglu, che nel corso dei mesi ha coltivato un rapporto di grande fiducia con Cristian Chivu e sa bene quanto sia ancora importante e centrale per lui", si legge. Il tecnico romano vorrebbe trattenere ancora Calha a Milano per alternarlo in regia con Piotr Zielinski e tenere alta la qualità della mediana in attesa di capire cosa accadrà su Aleksandar Stankovic, rientrato ad Appiano Gentile dopo l’anno al Bruges: gli agenti del serbo si aggiorneranno più avanti con la società interista per capire quale sarà il futuro dopo la fresca ufficialità del ritorno, con firma del contratto che andrà in scadenza nel lontano 2031.
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 10:10 Delvecchio rivela: "Moratti? Ecco cosa mi disse mesi prima di cedermi"
- 09:56 GdS - Roma, assist per il bilancio: si punta a trattenere Koné o Ndicka
- 09:42 TS - Da Frattesi a Pavard: Inter, le cessioni per finanziare quattro colpi
- 09:25 Bologna, Sartori svela: "Ndoye? Volevo prendere Diouf, costava troppo"
- 09:14 Vieri: "Chivu ha vinto con intelligenza. Palestra? È il giocatore del futuro"
- 09:01 CdS - Calhanoglu, due motivi per restare all'Inter. Attesa per Stankovic
- 08:48 CdS - Inter, via alla trattativa per Solet. Palestra e Jones votano nerazzurro
- 08:40 Fenerbahçe, il candidato Safi ha il sì di Calha. La base dell'accordo
- 08:29 GdS - Solet-Inter, nuova offerta in arrivo. Il difensore stoppa gli altri club
- 08:14 Gol e assist di tacco, Lautaro trascina l'Argentina: "Voglio trovare fiducia"
- 02:30 L'agente di Calhanoglu: "C'è l'accordo con Safi nel caso in cui vinca le elezioni"
- 02:05 Lautaro titolare nell'amichevole tra Argentina e Honduras
- 00:00 Nel mercato che vorrei: l'Inter tra sogno e realtà
- 23:45 A dicembre accostato all'Inter, ora l'armeno Spertsyan può arrivare in A: i dettagli
- 23:38 Palestra-Inter, attese novità la prossima settimana. Cocchi nella trattativa?
- 23:30 Perinetti: "Calcio italiano non sta bene. E in campo internazionale..."
- 23:15 Thuram riceve la maglia di Bonny dopo l'amichevole: il post-social
- 23:05 Berenbruch vicino al Cagliari: i dettagli dell'accordo
- 23:00 La Svizzera pareggia contro l'Australia: Akanji in campo 80 minuti
- 22:46 Birindelli: "Gol alla Juve, mio padre era orgoglioso. Poi ho segnato all'Inter"
- 22:32 Lo Monaco: "Inter squadra fatta di campioni, ha una rosa pazzesca"
- 22:18 Ferrara: "Il Napoli avrebbe dovuto lottare fino in fondo con l'Inter"
- 22:03 Pio Esposito e quella voglia ciclopica di prendersi l'Inter sulle spalle
- 21:50 Spinaccé, il centravanti moderno che sogna il grande salto
- 21:35 Stankovic, che prestazioni con il Bruges! Tanti club su di lui, e l'Inter...
- 21:20 Kieft: "Dumfries andrà al Real Madrid, non si può chiedere di meglio"
- 21:05 Italia di nuovo in campo, Baldini: "I ragazzi devono giocare con tranquillità"
- 20:50 Mancini: "Chivu straordinario all'Inter, ma aveva fatto bene anche a Parma"
- 20:35 Amichevole tra Svizzera e Australia: Akanji titolare nell'undici elvetico
- 20:20 Zielinski, quasi 90' con la Nigeria: "Dovevo uscire all'intervallo però..."
- 20:05 Tarantino conferma: "C'è stata la possibilità di andare alla Roma"
- 19:50 Perché Jones è il profilo che manca nella mediana dell'Inter
- 19:35 Mancini-Roma, rinnovo in stand-by. Ma la volontà giallorossa è chiara
- 19:20 Sky - Provedel, Inter al lavoro: il futuro dipende dal destino di Mandas
- 19:10 Tegola per l'Argentina di Lautaro: perso un elemento in vista dei Mondiali
- 18:55 Abodi: "Dopo tre Mondiali mancati, spero non ci sia spazio per equivoci"
- 18:40 Como, Suwarso: "Il futuro di Nico Paz resta nelle mani del Real Madrid"
- 18:25 Samaden: "Palestra è arrivato a questo livello grazie all'Atalanta Under 23"
- 18:18 Tarantino: "Cocchi esempio della crescita del vivaio Inter. E Stankovic..."
- 18:08 Besiktas, Italiano: "Voglio qui i migliori. Vedremo le questioni urgenti"
- 17:54 Briatore: "Calcio italiano da stravolgere, per farlo serve un commissario"
- 17:54 Tarantino: "Vincere è bello, ma per i giovani conta il percorso"
- 17:39 Simonelli: "DDL Marcheschi, c'è interesse per valorizzare il calcio italiano"
- 17:25 Capello: "Come si risolve la crisi Milan? Non si sa, situazione difficile"
- 17:10 Perth ospita il calcio italiano: coinvolti anche i club della Western Australia
- 16:55 Zanchetta si presenta alla Pianese: "Non vedo l'ora di cominciare"
- 16:41 Akanji, 'incidente' con lo sponsor: "Non mi ritenevano abbastanza svizzero"
- 16:27 Stankovic-Inter, possibili offerte. Ma il serbo vuole giocarsi le sue chance
- 16:12 Fabregas: "In Italia tanti 0-0 e 1-0, vincere in Serie A non è facile"
- 15:58 Romano: "Jones-Inter, trattativa viva. Ma c'è distanza con il Liverpool"
- 15:44 Capello: "Vedo ancora favorita l'Inter, Chivu ha dato fiducia. Il mio ct è Conte"
- 15:14 UFFICIALE - L'ex Inter Zanchetta è il nuovo allenatore della Pianese
- 14:59 Besiktas, le prime parole di Italiano: "C'è grande sintonia, credo nel lavoro che faremo"
- 14:34 Francia, Mbappé: "Abbiamo tanti reduci del 2018 e 2022, possiamo fare bene"
- 14:19 Juventus, archiviato dal GIP il procedimento sul bilancio del 2022
- 14:04 Argentina, altra tegola: Balerdi a rischio Mondiale dopo Nico Paz
- 13:49 UFFICIALE - Italiano riparte dalla Turchia: è il nuovo allenatore del Besiktas
- 13:44 Croazia, il ct Dalic promuove Sucic: "È versatile e in continua crescita"
- 13:19 Del Piero: "Scambio di maglia con Ronaldo, non sono un appassionato"
- 13:05 Dalla Spagna: Alajbegovic il nuovo Kvaratskhelia? Anche l'Inter su di lui
- 12:50 Ct Slovenia: "Giusto che Topalovic venga convocato in Nazionale maggiore"
- 12:42 Barça, Olmo: "Eravamo più forti sia dell'Inter che dell'Atletico"
- 12:28 Marotta racconta: "A Recoba ho visto fare giocate inimmaginabili"
- 12:14 Capello e il calendario: "Juve-Inter da scudetto? Bello pensarlo perché..."
- 12:00 PALESTRA e STANKOVIC, "traduciamo" il MAROTTIANO: temo per ALEX! SUPER INDIZIO di CHIESA su JONES
- 11:45 Marotta: "Champions, giusta prudenza di Chivu. Nuovo stadio un'esigenza"
- 11:29 TS - Inter pista fredda: il Como prepara l'assalto per Muharemovic
- 11:16 Under 18, definiti gli orari delle semifinali Scudetto: la data di Inter-Torino
- 11:02 Marotta a 360°: "Palestra, il cammino è lungo. Serve pazienza"
- 10:46 TS - Stankovic vuole restare all'Inter, ma quattro club ci pensano: il punto