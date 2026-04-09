Carlos Augusto è pronto a tornare a disposizione. Scontata la giornata di squalifica decisa dal giudice sportivo, come ricorda il Corriere dello Sport, il brasiliano tornerà tra i convocati per Como-Inter: è pronto a subentrare all'occorrenza a uno tra Bastoni e Dimarco. Non ce la farà invece Bisseck, che spera di esserci per la partita casalinga contro il Cagliari.