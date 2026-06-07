L'Italia ha chiuso in vantaggio per una rete a zero il primo tempo dell'amichevole di Heraklion contro la Grecia. Ha messo il suo nome nel tabellino, ancora una volta, l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, che al 18esimo minuto è stao bravissimo ad addomesticare un cross di Jeff Ekhator con un controllo perfetto e a colpire direttamente a rete. La palla, complice anche una deviazione, si infila nell'angolino e non lascia spazio a Odisseas Vlachodimos. Primo tempo condotto con grande autorità dalla selezione di Silvio Baldini, che sta giocando con un buon piglio.

Esposito, un gol da record

Oltretutto, questo gol assume un valore piuttosto importante per Esposito dal punto di vista statistico: il ragazzo di Castellammare di Stabia è diventato infatti il quarto giocatore ad aver segnato in tutte le sue prime tre presenze da titolare con l'#Italia, dopo Omar Enrique Sivori nel 1961, Riccardo Carapellese tra il 1947 e il 1948 e Annibale Frossi nel 1936.