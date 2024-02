"Incontrare il Milan sarà sempre un’emozione speciale, non potrà mai essere una gara come le altre. Il mio sogno non è mai cambiato: tornare un giorno a Milanello, da protagonista". A parlare così al Corriere della Sera è Daniel Maldini, pronto ad affrontare questa sera il 'suo' Milan con la maglia del Monza addosso.

La sua famiglia sarà a Monza?

"Ormai a essere del Milan siamo sempre di meno… (ride) Mamma verrà, lei c’è sempre. Anche mio fratello Christian, è la mia ombra. Mio papà, invece, non credo: è stato all’U Power solo alla mia prima partita, con l’Inter".

Crede che il Milan possa tornare in corsa per lo scudetto?

"Sta viaggiando a un bel ritmo, però l’Inter sta andando ancora più forte. Stasera sarà bello rivedere tutti, anche se il mese scorso, a Empoli, ci eravamo già incontrati".

Lei non realizza gol banali, ha segnato in passato a Milan e Inter. Stasera inizierà dalla panchina ma, se necessario, è pronto?

"Non so perché mi scateno con le grandi. È un caso, è successo e basta. Certo, mi piacerebbe ripetermi".