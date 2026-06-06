La Nazionale polacca ha concluso il suo ultimo ritiro pre-campionato senza vittorie. La squadra polacca ha prima perso 2-0 contro l'Ucraina a Breslavia, per poi strappare un pareggio per 2-2 nei secondi finali contro la Nigeria al PGE Narodowy di Varsavia. Partita dove Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, è rimasto in campo praticamente per tutti i novanta minuti, uscendo solo poco prima del fischio finale. Un impiego importante che ha sorpreso anche lo stesso Zielu: "Sono rimasto sorpreso di aver giocato così tanto. Doveva essere sostituito all'intervallo, ma mi sentivo bene. Non avevo dolori alle caviglie e ai polpacci", ha affermato intervistato da Fakt.