La Nazionale polacca ha concluso il suo ultimo ritiro pre-campionato senza vittorie. La squadra polacca ha prima perso 2-0 contro l'Ucraina a Breslavia, per poi strappare un pareggio per 2-2 nei secondi finali contro la Nigeria al PGE Narodowy di Varsavia. Partita dove Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, è rimasto in campo praticamente per tutti i novanta minuti, uscendo solo poco prima del fischio finale. Un impiego importante che ha sorpreso anche lo stesso Zielu: "Sono rimasto sorpreso di aver giocato così tanto. Doveva essere sostituito all'intervallo, ma mi sentivo bene. Non avevo dolori alle caviglie e ai polpacci", ha affermato intervistato da Fakt.

Sezione: News / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 20:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.