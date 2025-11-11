David Stückler, attaccante del Vicenza accostato per qualche giorno fortemente all'Inter Under 23 nella scorsa finestra di calciomercato e avversario della squadra di Vecchi nell'ultima sfida di campionato di Serie C dei nerazzurri e autore del gol vittoria del Vicenza, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "Sappiamo tutti qual è l'obiettivo e sicuramente è diverso quest'anno dalla Giana Erminio (squadra dove ha militato lo scorso anno, ndr), dove l'obiettivo era la salvezza. Ora si gioca un'altra cosa e quindi è uno step in più", ha risposto sull'obiettivo di conquistare il titolo.

La domanda che faccio a tutti è chiudiamo l'obiettivo personale?

"L'obiettivo personale è fare più gol possibile".

E quindi andare in B?

"Andare in B? (ride, ndr) Certo".