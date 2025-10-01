Yuri Romanò è stato ospite di OCW Sport pochi giorni dopo aver conquistato l'oro mondiale a Manila con la nazionale italiana di pallavolo. Nel corso della diretta all'opposto azzurro è stato chiesto un parere sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport che dava più risalto a Milan-Napoli che non all'oro mondiale del volley: "Si poteva fare meglio... Anche semplicemente mettendo noi al centro e mettendo il Milan sopra. Il problema vero è che io da grande interista se voglio comprarmi la Gazzetta per ricordo, ho scritto in gigante 'Milan da leoni'...".

Romanò ha anche parlato a Cronache di Spogliatoio, dove ha rivelato la più grande pazzia fatta proprio per l'Inter: "Meglio Triplete o Mondiale? Ovviamente il Mondiale perché comunque è un traguardo personale. Per quanto amo l'Inter scelgo sempre quello. La pazzia più recente è stata la sera prima dell'esordio a questo Mondiale. A mezzanotte c'era Juventus-Inter e ho dovuto scegliere cosa fare. Alla fine sono rimasto sveglio fino alle due per guardare la partita, inca**andomi alla fine e prendendo sonno anche molto dopo. Poi però l'esordio è andato bene, quindi si può dire. Sull'Inter sono positivo come giudizio. Bisogna dare fiducia a Chivu perché ci vuole tempo e bisogna darglielo senza prendere decisione affrettate".