Le quattro vittorie di fila, tra campionato e Coppa, non sono state conquistate per caso dall'Inter, secondo Fabio Capello, che ha spiegato così la trasformazione dei nerazzurri nella seconda metà di settembre dopo i due inciampi consecutivi in campionato contro Udinese e Juve: "L'Inter è in crescita, questa è la verita - le parole dell'ex allenatore a Sky Sport -. Chivu sta cercando di fare qualcosa di diverso, non è facile entrare nella testa dei giocatori e recuperarli psicologicamente dal blocco mentale che avevano. Ieri, la partita (contro lo Slavia Praga, ndr) si è aperta col regalo del portiere ed è diventato tutto più facile, ma in generale in Champions la squadra è più concentrata rispetto al campionato, dove c'è più rilassamento e si sottovalutano i momenti".