Dopo la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga, l'Inter è pronta per tornare in campo in Serie A: sabato alle 18:00 a San Siro la sfida con la Cremonese, valida per la 6.a giornata di Serie A.

Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14:00 di venerdì 3 ottobre. FcInterNews.it vi proporrà come di consueto la diretta testuale. 

Sezione: News / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 19:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print