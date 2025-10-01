“La decisione del Consiglio comunale milanese di autorizzare la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan permette di uscire da una lunga fase di stallo negativa per la città”. A dirlo è il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che aggiunge: "È comprensibile la sensibilità di chi teme di perdere un pezzo di storia calcistica, e lo dico da tifoso di lungo corso, ma era necessaria una svolta per ridare impulso ad uno dei punti più attrattivi di Milano anche a livello internazionale. Per dare un’idea, una finale di Champions League a San Siro ha un indotto di circa 35 milioni di euro”.

Sangalli conclude: "Adesso si tratta di portare avanti il progetto ascoltando cittadini e imprese del territorio per ridare alla nostra città un nuovo stadio innovativo e proiettato nel futuro”.