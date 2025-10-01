Raggiunto da MilanNews.it, Marco Bellinazzo, giornalista esperto di economia dello sport, ha commentato la notizia della vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter: "Era una scelta necessaria per avviare un progetto di riqualificazione dell'area. In primo luogo, perché questo è un tema che viene sempre trascurato. Chi è a Milano sa che quell'area, oltre al giorno della partita, resta abbandonata a sé stessa durante la settimana. Ed è stato poi un passaggio fondamentale per far sì che Milan e Inter possano entrare a pieno titolo, come meritano, nella modernità della football industry. Senza uno stadio che presenti determinate caratteristiche strutturali e possa offrire determinati servizi, sarebbe impossibile raggiungere livelli di fatturato adeguati per rimanere ai massimi livelli del calcio europeo".