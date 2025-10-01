"Alle squadre sto dicendo ‘dovete correre’ sullo stadio, perché evidentemente c’è l’agenda di Norman Foster e c’è anche il progetto che non so a che punto è". Le parole, riportate da Calcio e Finanza, sono del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che riguardo al progetto di Norman Foster scelto da Inter e Milan per il nuovo San Siro ammette di non sapere niente di preciso: "Non so quando inviteranno Norman Foster a Milano per iniziare a spiegare quello che sarà il progetto. Dalla fase amministrativa bisogna passare alla fase di comunicazione e di coinvolgimento della città, per fare vedere ai cittadini le qualità che potrà avere lo stadio".

Le polemiche sul tema del titolare effettivo delle due società invece "non mi preoccupa tanto, però bisogna lavorarci, bisogna fare le cose per bene - aggiunge Sala -. A questo punto deve preoccupare di più le squadre che noi e quindi i club sentiranno il dovere di essere molto trasparenti da questo punto di vista".

Il primo cittadino milanese sottolina poi che a Palazzo Marino c'è "una maggioranza solida. Su una vicenda che sapevamo sarebbe stata divisiva, come quella dello stadio, il risultato è importante. Verdi o Avs come partito politico decideranno cosa fare. Non sento il bisogno di cambiare, ma se valuteranno altre iniziative, sta nel loro libero arbitrio. Non li invito a lasciare la maggioranza ma se dovessero farlo capiremo come risistemare le cose".