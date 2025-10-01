Si sono concluse le prime due partite di questo mercoledì di Champions League. Con un'indicazione ben precisa: il Qarabag si candida prepotentemente al ruolo di grande sorpresa del torneo. Dopo il Benfica, la formazione azera ha steso anche il Copenaghen vincendo 2-0 a Baku grazie ai gol di Abdellah Zoubir nel primo tempo e Emmanuel Addai nella ripresa. Avvio di Champions decisamente importante per il Qarabag di Agdam, in attesa delle prossime sfide con Athletic Bilbao e Chelsea all'orizzonte.

Dopo l'exploit di Eindhoven del primo turno, cade malissimo invece l'Union Saint-Gilloise alla prima partita interna al Lotto Park di Bruxelles. Il Newcastle espugna di forza il campo dei gialloblu, che il 21 ottobre ospiteranno l'Inter, con un perentorio 4-0. Nick Woltemade apre le danze al 17esimo, poi arriva la doppietta di Anthony Gordon con due calci di rigore prima del sigillo finale messo da Harvey Barnes a dieci dal novantesimo.