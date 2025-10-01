È stato un pomeriggio un po' turbolento ieri in Piazza Duomo a causa di alcune intemperanze delle quali si sono resi protagonisti i tifosi dello Slavia Praga in trasferta a Milano per la partita di Champions contro l'Inter. Il racconto è dell'edizione milanese del Corriere della Sera: gli ultras cechi hanno prima provato a srotolare uno striscione davanti al Duomo di Milano, poi di alzare in aria un fantoccio a mezzo busto con una canotta bianca con una scritta rossa e nera: 'Ave Slavia, fuc… polizia'. È a quel punto che gli agenti in assetto antisommossa intervengono togliendo gli striscioni ai tifosi. Che lanciano in aria delle bottiglie, una colpisce un poliziotto che resta ferito alla testa.

Da Piazza Duomo i tifosi sono arrivati a San Siro prima prendendo la metropolitana e poi camminando fino all’area di filtraggio dello stadio. Qui tre di loro di 39, 29 e 26, presunti responsabili dei lanci di bottiglie in Duomo, sono stati bloccati e portati nel posto di polizia del Meazza. Da lì sono usciti denunciati a vario titolo per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lancio di oggetti pericolosi. Per tutti e tre è arrivato un Daspo di un anno.