Presente nel salotto di Sky per commentare il martedì di Champions League, l'ex attaccante dell'Inter ed ex compagno di Cristian Chivu, Goran Pandev ha ricordato un aneddoto su Mourinho l'anno del Triplete. "Come ci ha chiesto di fare il terzino? A me no. Ha fatto una riunione perché avevamo perso a Catania, perso di brutto, dopo venti minuti era 3-0 per il Catania - ha raccontato -. Negli spogliatoi si è incazzato e se l’è presa con Eto'o e gli ha detto: 'Sei il più pagato e hai vinto tutto. Adesso devi accettere di giocare da esterno, se lo fai vinciamo la Champions'. Ed Eto'o gli ha risposto: 'Eh va beh, se vinciamo la Champions faccio pure il portiere, non c’è problema'. Ed è andata così poi, a Londra ha fatto gol Samuel".