Ancora un ko europeo per l'Ajax di John Heitinga che dopo la sconfitta casalinga d'esordio in Champions League per mano dell'Inter, cade anche in casa del Marsiglia dove ieri sera è uscito battuto per 4-0. A margine della partita, l'olandese ex Inter, Wesley Sneijder ha sbottato contro la squadra di Amsterdam: "È inaccettabile giocare così a questo livello. Alcune semplici giocate bastavano ai marsigliesi per passare. Pressano troppo in alto, non recuperano palla... una banda di idioti" ha detto a Ziggo Sport.