Si alza oggi il sipario sui play off di Europa e Conference League. In attesa del Milan, impegnato questa sera col Rennes, è la Roma l'unica italiana a scendere in campo nelle gare delle 18.45. Nella sfida di andata di EL contro il Feyenoord i giallorossi vanno sotto nel recupero del primo tempo incasando la rete di Paixao, ma riescono poi a riprenderla nella ripresa con la torsione vincente di Lukaku che vale il definitivo 1-1 in Olanda.

Tutti i risultati di Europa League:

Shakhtar Donetsk-Marsiglia 2-2

Young Boys-Sporting Lisbona 1-3

Galatasaray-Sparta Praga 3-2

Feyenoord-Roma 1-1

Tutti i risultati di Conference League:

Molde-Legia Varsavia 3-2

Olympiacos-Ferencvaros 1-0

Union Saint-Gilloise-Eintracht Francoforte 2-2

Sturm Graz-Slovan Bratislava 4-1