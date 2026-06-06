La sorprendente vittoria della Costa d'Avorio nell'amichevole contro la Francia non è certamente passata inosservata. Ha mostrato grande soddisfazione l'attaccante dell'Inter, Bonny, dopo l'acuto ottenuto contro la formazione transalpina: "Che emozione unica aver indossato questa maglia per la prima volta. Un buon test prima dell'inizio dei Mondiali. Grazie per il vostro supporto", ha scritto su Instagram. Nel frattempo questa sera Marcus Thuram ha pubblicato nelle stories la maglia della Costa d'Avorio di Bonny, con un cuore a corredo del post.