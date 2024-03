Intervenuto in conferenza stampa dalla sala conferenze di San Siro, Jindrich Trpisovsky ha presentato la sfida di domani valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League da affrontare contro il Milan. "Avremo bisogno di una prestazione un po' come quella contro l'Inter" avvisa l'allenatore dello Slavia Praga tornando proprio all'ultima volta in cui i cechi sono venuti a Milano.

"Ovviamente deve esserci una buona preparazione mentale e fisica, sono veramente felice di essere di nuovo qui. Spero e penso che sarà una partita simile. Il Milan sa giocare molto bene, Leao è uno dei migliori al mondo. Vedremo come fare. Saremo molto attenti anche al centrocampo, dove c'è Bennacer. Hanno grande esperienza: giocheranno un po' come l'Inter qualche anno fa, dovremo essere molto forti in difesa. Ci metteremo tutta la nostra forza. Il Milan usa tanti giocatori e sono tutti di grandissimo livello. Il portiere del Milan addirittura ha degli assist: è una cosa rara, unica. Noi dovremmo essere molto attenti a tutto".