Dopo la Roma, tocca a Milan e Fiorentina scendere in campo nel giovedì di coppa. In Europa League i rossoneri, in superiorità numerica dal 26' per l'espulsione di Diouf, battono 4-2 lo Slavia Praga a San Siro con le reti di Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic: nel mezzo l'eurogol di Doudera e la sassata di Schranz che tengono aperto il discorso qualificazione nell'andata degli ottavi di finale.

Nel primo atto degli ottavi di Conference la Fiorentina passa invece in vantaggio con Nzola in casa del Maccabi Haifa, ma si fa rimontare poi dalle reti di Seck e Kinda. Al momentaneo pari di Beltran replica Khalaili, poi arriva il definitivo 4-3 viola con Mandragora e la rete last minute di Barak.

Tutti i risultati di Europa League:

BENFICA-RANGERS 2-2

FRIBURGO-WEST HAM 1-0

MARSIGLIA-VILLARREAL 4-0

MILAN-SLAVIA PRAGA 4-2

Tutti i risultati di Conference League:

DINAMO ZAGABRIA-PAOK 2-0

MACCABI HAIFA-FIORENTINA 3-4

UNION SG-FENERBAHCE 0-3

SERVETTE-VIKTORIA PLZEN 0-0