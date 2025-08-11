Dopo che a fine luglio il contratto per gli ambulanti che operano allo stadio di San Siro è andato in scadenza, resta ancora aperta la questione della continuità lavorativa per questo comparto. A questo proposito Confcommercio, attraverso le categorie Fiva e Apeca, ha convocato una conferenza stampa per mercoledì 13 agosto alle ore 11.30, nei pressi dell’ingresso 8 dello stadio. La situazione riguarda circa 64 imprese che, tra lavoro diretto e indiretto, danno occupazione a oltre 1.000 persone. Il Comitato dei Lavoratori Ambulanti del comparto merchandising e alimentare, rappresentato dal portavoce Giacomo Errico, presidente di Apeca Confcommercio Milano e Fiva Confcommercio, insieme al Consorzio Operatori Stadio Milano, presieduto da Luigi Leanza, chiedono al Comune e ai club milanesi risposte chiare e rapide.

La necessità di un accordo è urgente, considerando l'imminente arrivo dei primi impegni ufficiali di Inter e Milan. Gli ambulanti chiedono quindi certezze per poter garantire la continuità del proprio lavoro in vista di questi appuntamenti fondamentali per lo stadio e la città.