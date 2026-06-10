Intervistato da Fanpage.it, l'ex attaccante Tommaso Rocchi ha parlato di diversi argomenti, tra cui anche l'approdo all'Inter: "Il trasferimento all'Inter? Ero all'ultimo anno di contratto con la Lazio e avrei voluto restare. Anche giocando meno. Però non c'erano le condizioni per continuare. L'Inter mi cercava già dall'inizio della stagione e inizialmente avevo rifiutato. A gennaio capii che non c'erano prospettive e accettai. Fu comunque una bellissima esperienza". Le parole sono state riprese dai colleghi de LaLazioSiamoNoi.