Dopo essere stato coinvolto ieri in un incidente stradale a Valmontone, nel comune di Roma, Gianni Petrucci ha trascorso una notte tranquilla, in osservazione all'ospedale San Camillo. La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, arriva dai collaboratori dell'ex presidente della Federbasket ed ex numero uno del CONI.

La struttura ospedaliera della Capitale fa sapere che "il decorso delle lesioni toraciche è regolare, esente da complicazioni" e che "continua il monitoraggio".