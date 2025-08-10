Giorgio Perinetti ha parlato di Antonio Conte ai microfoni di Radio Marte, soprattutto in considerazione del fatto che, prima del rinnovo e dopo la conquista dello Scudetto, erano molte le voci che lo vedevano lontano da Napoli: "Non ho mai pensato che Conte potesse andare via, al di là delle dichiarazioni a caldo. Il Napoli può aprire un ciclo importante. l Napoli sta facendo un mercato importante con due giocatori per ruolo, quindi è un lavoro lungimirante".