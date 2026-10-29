La fierezza per la prestazione di ieri va di pari passo con il rimpianto per non aver portato a casa neanche un punto nel commento a freddo su Venezia-Inter che Juan Jesus ha deciso di affidare ad Instagram. Il capitano dei lagunari ha ripensato alla sconfitta patita ieri contro la sua ex squadra, non mancando di sottolineare polemicamente l'episodio arbitrale sul quale è girata la partita: il fallo di Carlos Augusto su Simon Sohm dal quale è partita l'azione che ha portato all'autogol di Matias Moreno per il momentaneo 1-0.

"Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo - ha scritto il difensore brasiliano all'indomani del match perso dagli arancioneverdi al Penzo -. Ieri resta un grande rammarico perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più. Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato. Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan. Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre".