Uscito all'81esimo minuto dell'amichevole vinta in casa dell'Union Berlino sabato scorso, Gelson Martins, centrocampista dell'Olympiacos, è costretto a fermarsi. Gli esami ai quali è stato sottoposto il giocatore capoverdiano hanno evidenziato un problema a livello inguinale che lo costringerà a rimanere fermo almeno una settimana, il che significa che non potrà prendere parte alle amichevoli contro Napoli e Inter in programma questa settimana. Lo riporta Sport24.gr. Tuttavia, l'esterno sarà pronto e disponibile per la prima partita di campionato contro l'Asteras.