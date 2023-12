Non solo l'annuncio del nuovo Mundial de Clubes: a margine del Consiglio FIFA di Gedda è stata annunciata anche l'ufficialità della creazione di un altro torneo, che si chiamerà Coppa Intercontinentale FIFA, che si disputerà annualmente a partire dal 2024 e vedrà la partecipazione di tutti i campioni delle principali competizioni per club della confederazione. L'atto conclusivo sarà una finale in campo neutro tra la vincitrice della Champions League e la vincitrice di uno spareggio intercontinentale tra i club dalle altre confederazioni.

La Coppa Intercontinentale FIFA si dividerà in diverse fasi: una fase A a due round dove, in modo alternato, la vincitrice della Champions League asiatica o la vincitrice della Champions League d'Africa giocherà nel proprio stadio di casa contro la vincitrice della Champions League dell'Oceania. Le vincitrici di questo turno affronteranno nella fase finale la vincitrice della AFC Champions League o della CAF Champions League; una fase B che vedrà invece protagonista le vincitrici della Concacaf Champions Cup affronteranno le vincitrici della CONMEBOL Libertadores in gara unica nello stadio di casa di uno dei club, con i padroni di casa della prima edizione che saranno determinati mediante sorteggio e diritti di ospitalità alternati ogni anno successivo. Seguiranno i playoff, dove le vincitrici di entrambe le fasi precedenti si affronteranno nei giorni precedenti la finale, nello stesso campo neutro che ospiterà la finale; la vincente sfiderà la squadra campione della Champions League in campo neutro per il titolo finale. Le date delle prime fasi saranno programmate dalla FIFA d'intesa con i club e le confederazioni. Gli spareggi si svolgeranno il 14 dicembre 2024 in campo neutro. La finale si svolgerà il 18 dicembre 2024 nella stessa località neutrale.