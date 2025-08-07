Sul profilo Youtube di Viva el Futbol, Daniele Adani dice la sua sul possibile acquisto di Ademola Lookman da parte dell'Inter, ma anche su quel che potranno dare Bonny e Sucic.

"Lookman appassiona, scalda gli animi. E' uno che fa saltare il banco, arriva e va oltre il sistema di gioco, oltre il lavoro, il pensiero calcistico. Perché sa mettersi in proprio, in un momento di tanta incertezza anche in casa Inter, Lookman per la risonanza che ha può diventare un potenziale colpo estivo del campionato. Si parla molto di un possibile cambio di sistema di Chivu, l'Inter è cresciuta molto con Inzaghi ma le idee invecchiano presto per cui avere un'alternanza nel sistema porta soluzioni, lo ha dimostrato anche il Napoli di Conte. Ti spinge a variare da partita a partita e nella stessa partita. Lookman può giocare con diverse tipologie di attaccante e da dove parte arriva".

"Bonny e Sucic sono due giovani che conoscono il gioco e sono in una fase non matura, ma che nel rapporto tra le qualità e l'ambizione, sono due ottimi acquisti - prosegue Adani -. Sucic conosce il calcio, non va qualificato in un solo ruolo ma in una molteplicità di compiti e che lo porta a palleggiare e inserirsi. Come tutti gli slavi sanno mascherare la giocata e quando arriva nella zona determinante non si emoziona, sa essere freddo nella rifinitura e nella conclusione. Chiaramente va inserito, ma conosce il gioco e quindi in questo sistema può ricoprire tutti i ruoli e lo sa fare. Se aspettato, inserito coi tempi giusti, diventa un'alternativa ed eventualmente una selezione in più per i titolari".

"Bonny invece ha una cosa che per chi gioca nella sua zona deve levitare, che è il numero di gol. Ma se uno va nel profondo e rivede certi gol, penso a quello a Como di tacco che ricorda il gol di Thuram al Barcellona, a quello a Monza a metà marzo, che ricorda il primo gol di Thuram nel derby col Milan. Può fare prima o seconda punta, perché è dinamico, ha tecnica e soluzioni che vanno messe al servizio dei compagni, a volte mettendo un sano egoismo perché deve sapere quando passare e quando tirare. Se riesce ad alzare il numero dei gol rispetto a un minutaggio che all'inizio sarà un po' lieve, allora potrà mettere quelle cifre che l'Inter dalle terze e quarte punte non ha avuto. Potenzialmente Bonny vale la maglia dell'Inter".