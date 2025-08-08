Yann Bisseck ha avuto alcuni sondaggi da club di Premier League. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto nel canale Youtube di Fabrizio Romano, però, Cristian Chivu punta molto sul difensore centrale tedesco, che vuole restare all'Inter, salvo proposte davvero irrinunciabili provenienti da top club europei. La situazione, però, non è cambiata rispetto agli scorsi giorni e dunque Bisseck ha ottime possibilità di restare.

Data: Ven 08 agosto 2025 alle 14:23
Autore: Niccolò Anfosso
