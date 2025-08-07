Nico Paz è sempre più vicino alla permanenza al Como. Lo conferma anche Matteo Moretto in un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Il giocatore è stato accostato a diverse squadre della Premier League, ma ad oggi non è sul mercato, qualsiasi sia la cifra. Continuerà a giocare nel Como, non ci sono situazioni esterne che possano influenzare la scelta. L'unico dubbio risaliva a quando il Real Madrid ha provato a capire se potesse essere un calciatore da richiamare.

Anche in quel momento, però, si è deciso di andare avanti col Como perché è ritenuto essere il progetto giusto. Il Real poteva riprenderlo per 8 milioni, l'anno prossimo salirà a 9 e quella successiva sarà a 10 milioni.