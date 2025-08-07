Intervistato da TMW, l'avvocato Claudio Pasqualin, storico agente del calcio italiano, ha detto la sua anche sull'affare Ademola Lookman che sta riempiendo le pagine dei quotidiani sportivi e le trasmissioni tv: "L'Atalanta può fare ricorso a tutti i mezzi che il regolamento consente e sanzionare pesantemente il calciatore che viene meno ai suoi obblighi contrattuali. Lookman è legato da un contratto. E puntare i piedi è quanto di più sconsigliato ci sia. Alla fine prevarrà la sua volontà, ce lo insegna l'esperienza. Però c'è modo e modo".

Andrà all'Inter?

"Penso che alla fine si chiuderà. La volontà del calciatore, oggi, prevale. Altroché i tempi di Rivera e Mazzola che non potevi neanche rifiutare il trasferimento. Mi aspetto che l'Inter alzi la sua offerta. Marotta e Percassi sono amici e alla fine la molleranno lì".