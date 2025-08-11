L'attaccante messicano del Milan Santiago Gimenez, intervistato da Sky Sport si pronuncia sulla possibilità di conquistare lo Scudetto da parte della squadra di Massimiliano Allegri: "Vincerlo è sempre un sogno, ma dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Stiamo per iniziare la stagione con questo sogno, ma dobbiamo farlo un passo alla volta". 

