L'attaccante messicano del Milan Santiago Gimenez, intervistato da Sky Sport si pronuncia sulla possibilità di conquistare lo Scudetto da parte della squadra di Massimiliano Allegri: "Vincerlo è sempre un sogno, ma dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Stiamo per iniziare la stagione con questo sogno, ma dobbiamo farlo un passo alla volta".
Sezione: News / Data: Lun 11 agosto 2025 alle 15:58
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
