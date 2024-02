A margine dell'evento di presentazione della nuova quarta maglia del Milan, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha parlato del momento della squadra rossonera: "E' andata come è andata. Abbiamo avuto un periodo non facilissimo e siamo anche stati sfortunati per la questione infortuni, ma adesso piano piano stanno rientrando tutti. Le ultime partite sono andate bene. Ora dita incrociate e speriamo di finire la stagione bene. Lo Scudetto? Noi andiamo in campo ogni partita per vincere. I conti si fanno alla fine".