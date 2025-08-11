"Si sta protraendo un po' troppo. Ma come ho già avuto modo di dire, è un po' come il caso Teun Koopmeiners alla Juventus. Tutto fa pensare che alla fine l'affare si farà. Andrà per le lunghe, ma probabilmente si chiuderà". Questo il pronostico di Giocondo Martorelli sulla questione Ademola Lookman-Inter ai microfoni di Tutto Mercato Web.