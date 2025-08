Rumeno come Cristian Chivu, Alexandru Borbei, portiere del Lecce reduce da un'esperienza in patria col Cluj, parla per Tutto Mercato Web proprio del nuovo allenatore dell'Inter: "Ho avuto la fortuna di conoscerlo abbiamo giocato contro in Primavera. Sono sicuro che darà il massimo e dimostrerà tutto il suo valore in una squadra come l’Inter”.

I rumeni in Italia sono tanti e ad alti livelli.

“L’adattamento è molto semplice: siamo vicini anche come lingua. Poi le qualità fanno il resto”.