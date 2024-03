Capitano di Inter Legend nella vittoria ottenuta ieri alla 'Acharabet Arena' di Batumi ai danni di Geo 11, una selezione di ex giocatori georgiana guidata da Kakhaber Kaladze, Javier Zanetti si è espresso così ai microfoni di Inter TV: "Mi ha fatto piacere ritrovare vecchi compagni per ricordare i momenti del passato e soprattutto difendere questa maglia bellissima maglia dell'Inter - le parole del vice presidente nerazzurro -. Queste partite fanno divertire la gente, in campo tutti vogliamo vincere con il rispetto delle regole e degli avversari".

Momenti belli anche fuori dal campo.

"Tante risate e tanti ricordi perché ho vissuto momenti indimenticabili con tutti questi compagni".

Chi ti è piaciuto di più in campo?

"Figo ha fatto due grandissimi gol su belle azioni di Palacio. Stiamo tutti bene, Maicon vuole spingere sempre e scherza con tutti".

Vi è tornata la voglia di giocare?

"Sì, quando ci ritroviamo viene voglia di giocare. Adesso la testa pensa alla giocata, ma il fisico magari no".

Mancava Samuel.

"Purtroppo ci è mancato il Muro oggi, è rimasto a Milano perché sta lavorando per la Nazionale argentina. Promettiamo di portarlo la prossima volta, non può mancare perché ci deve portare il mate".