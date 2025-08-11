Proprio adesso che Koni de Winter, sostituto designato, ha accettato la corte rapidissima del Milan, emergono novità sul fronte di Benjamin Pavard. Come fa sapere Matteo Moretto attraverso il consueto appuntamento su YouTube, il Galatasaray si starebbe muovendo per il difensore francese classe '96. Nulla di concreto al momento, semplicemente il club turco, attraverso intermediari, si è informato sulla situazione di Pavard e sulla possibilità o meno di un suo interesse a trasferirsi al Cimbom.