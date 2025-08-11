L'A.Di.Se., Associazione Italiana Direttori Sportivi, in collaborazione con Master Group Sport ha comunicato che gli ultimi tre giorni della finestra estiva del calciomercato 2025-2026 si terranno a Milano nella sede dell’Hotel Sheraton Milan San Siro.

In questa sede saranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative. Con questi orari:

- giovedì 28 agosto dalle ore 10 alle ore 19

- venerdì 29 agosto dalle ore 10 alle ore 19

- lunedì 1 settembre dalle ore 10 alle ore 24

