All'interno dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si trova un focus su quei giocatori delle big di Serie A che in passato, per vari motivi, non si sono espressi ai loro livelli ma che con la nuova stagione potrebbero avere una nuova vita calcistica. Nella lista della rosea c'è pure Davide Frattesi che grazie al 3-4-2-1 di Cristian Chivu - Lookman permettendo - verrebbe messo nelle condizioni di giocare da trequartista-incursore, ovvero la sua posizione tattica preferita.

Sezione: News / Data: Lun 11 agosto 2025 alle 13:36
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
