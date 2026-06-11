Sarà ancora un Mondiale senza Italia, ma la Serie A è grande protagonista nella rassegna iridata che partirà oggi con la sfida tra Messico e Sudafrica, con ben 66 convocati. Tra questi, presenti tantissimi bomber, tra cui Lautaro Martinez, campione iridato in carica con l’Argentina, e in pole tra i marcatori “italiani” nella prima giornata. Il timbro del Toro contro l’Algeria, come riporta Agipronews si gioca a 2,00 su Sisal, ma occhio anche al suo compagno di squadra all’Inter, Marcus Thuram fissato a 2,50 nel match tra Francia e Senegal.

Tra i favoriti anche un altro ex Inter, ora al Napoli, Romelu Lukaku: il gol di Big Rom contro l’Egitto è fissato a 2,30 su Betflag; nella stessa partita – sempre per il Belgio – il gol di Charles De Keteleare è proposto a 2,90. Anche Scott McTominay vuole recitare il ruolo da protagonista all’esordio contro Haiti: lo scozzese a segno è visto a 2,75. Occhi puntati sull’olandese Donyell Malen, autore di 14 reti in un girone con la Roma e visto a 3,00 in rete contro il Giappone, stessa quota per la presenza di Kenan Yildiz nel tabellino dei marcatori contro l’Australia, nella prima mondiale di Vincenzo Montella alla guida della Turchia.