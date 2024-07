La Fifa e l'Uefa, in una lettera congiunta ammoniscono l'Italia per l'emendamento Mulè al dl istruzione e sport che stravolge l'organizzazione federale esistente. "Se dovesse essere adottato - è scritto in una lettera di cui l'ANSA ha preso visione - e reso esecutivo nella sua formulazione originale, o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l'esame di misure, inclusa un'eventuale sospensione della Figc. Che tra l'altro renderebbe incompatibile l'Italia quale Paese co-ospitante della fase finale del Campionato Europeo UEFA 2032".