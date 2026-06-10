È terminata la finestra di amichevoli delle Nazionali, è tutto pronto per il Mondiale 2026 che scatterà domani: le squadre hanno scaldato i motori in vista della rassegna iridata e diversi nerazzurri sono stati protagonisti in campo. Sono otto i giocatori dell'Inter che hanno preso parte alle gare amichevoli con le proprie Nazionali, per un totale di 793 minuti giocati complessivamente. Particolarmente in evidenza Pio Esposito, autore dei due gol decisivi per le vittorie dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia: il ragazzo di Castellammare di Stabia, arivato a quota 5 reti in 9 presenze con l'Italia, è diventato il terzo giocatore di sempre a segnare più di tre gol con la maglia della Nazionale prima di compiere 21 anni, dopo Giuseppe Meazza (11) e Gianni Rivera (5), ed è il quarto giocatore di sempre ad essere andato a segno in ognuna delle sue prime tre partite da titolare con l'Italia dopo Omar Sivori (1961), Riccardo Carapellese (1947-1948) e Annibale Frossi (1936).
L'Argentina ha ottenuto due vittorie contro Honduras e Islanda, con Lautaro Martinez protagonista in entrambi i match. Il capitano nerazzurro è sceso in campo dall'inizio nella gara contro l'Honduras, mettendo la firma sul 2-0 finale con un gol su rigore, il suo 37° con la Nazionale, e uno splendido assist di tacco per Giuliano Simeone, per poi lasciare il campo al minuto 63. Il Toro ha lasciato il segno anche nella partita contro l'Islanda, subentrando a inizio ripresa a José Lopez e procurandosi il calcio di rigore del 2-0. La vittoria contro la Francia è stata l'occasione per il debutto con la Costa d'Avorio per Ange-Yoan Bonny, entrato in campo al minuto 68 al posto di Seko Fofana sul punteggio di 1-1, prima del gol partita di Amad Diallo arrivato all'84esimo. Petar Sucic è sceso in campo in entrambi i test con Belgio e Slovenia: il centrocampista nerazzurro è arrivato a quota 17 presenze con la maglia della Croazia giocando 71 minuti contro i Diavoli Rossi e 45' contro la nazionale slovena. Una partita per intero e una da spettatore per Marcus Thuram con la Francia, due da titolare invece per Manuel Akanji con la Svizzera e per Piotr Zielinski con la Polonia.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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