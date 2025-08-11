La lunga attesa dei tifosi del Cagliari è ormai agli sgoccioli: Sebastiano Esposito, dopo aver sostenuto le visite mediche per conto del club rossoblu, arriverà infatti questa  all’aeroporto di Cagliari-Elmas per iniziare la sua nuova avventura in Sardegna. Secondo Cagliarinews24, l'arrivo del suo aereo è previsto alle 21:30. L’ufficialità del suo acquisto arriverà solo dopo la firma del contratto, che seguirà l’iter burocratico.

Data: Lun 11 agosto 2025 alle 17:34
Autore: Christian Liotta
