La Nazionale brasiliana del neo ct Carlo Ancelotti non è andata oltre lo 0-0 nella sfida giocata contro l'Ecuador, nella notte italiana, al 'Monumental Isidro Romero Carbo di Guayaquil'. Comincia, dunque, con un pari l'avventura del tecnico italiano con la Seleçao, che grazie a questo punto resta al quarto posto nel girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026.

Per la cronaca, non è sceso in campo l'interista Carlos Augusto, rimasto in panchina per l'intero match.